الخارجية الروسية: نعمل على صياغة مفهوم وطني للشراكة الأوراسية الكبرى

قال كيريل بارسكي سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن روسيا تواصل العمل لتشكيل المفهوم الوطني للشراكة الأوراسية، الذي تم طرحه بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف السفير، في جلسة المجلس العام لجمعية شعوب أوراسيا: "تقوم روسيا في الوقت الراهن بصياغة مفهومها الوطني لرؤية الشراكة الأوراسية الكبرى، وهي تعتبر بالتأكيد جمعية شعوب أوراسيا بمثابة أداة التكامل الإقليمي للمشاريع والخطط والاستراتيجيات والتعاون، ولا سيما في المجال الإنساني".

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وأشار بارسكي إلى أنه يوجد طلب حاليا على مبادرة بوتين لتشكيل الشراكة الأوراسية الكبرى، "خاصة في ضوء الاتجاهات السلبية التي تتم ملاحظتها في الوقت الراهن".

المصدر: تاس