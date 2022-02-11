بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي علاقات موسكو مع رابطة الدول المستقلة

بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، علاقات موسكو مع دول رابطة الدول المستقلة، واصفا هذا الموضوع بأنه أحد الموضوعات المحورية.

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وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أحد المجالات ذات الأولوية في سياستنا الخارجية يتمثل في العلاقات مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وفي فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. سنناقش هذا الموضوع اليوم".

وأضاف: "أريد أن أؤكد أن هذه هي إحدى القضايا المحورية بالنسبة لنا".

وتابع بوتين: "لدينا الكثير من المبادرات هنا، وحوار جيد جدا مع شركائنا الرئيسيين، وحجم كبير للتجارة، ونعمل مع العديد منهم في إطار الاتحاد الاقتصادي الأورواسيوي ومعاهدة الأمن الجماعي".

وقال: "تظهر الأحداث الأخيرة أن كل هذا العمل يؤدي إلى نتيجة إيجابية، وهو مطلوب". وأضاف: "سنتحدث معكم اليوم عن كيفية تحسين الآليات التي أنشأناها في هذا المجال في السنوات الاخيرة".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"