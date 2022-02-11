إسرائيل.. سياسة جديدة فيما يتعلق بحبس المعتقلين الأمنيين
Globallookpress
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قررت مصلحة السجون الإسرائيلية اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف حبس المعتقلين الأمنيين في أعقاب حادث الفرار من سجن جلبوع قبل عدة أشهر.
وتقرر عدم السماح بأن يتواجد في ذات الزنزانة معتقلون يعتقد بأنهم قد يحاولون الهروب.
كما تقرر أن يتم نقل معتقل كهذا من زنزانة إلى أخرى كل أربعة أشهر وليس مرة كل نصف عام كما هو الوضع عليه حاليا.
المصدر: "مكان"
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