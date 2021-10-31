 
مباشر
عاجل
السعودية تعلن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المصري وتمدد ودائع بمبلغ 2.3 مليار

إسرائيل تبدأ تحصين سجن "جلبوع" بعد حادث فرار الأسرى

أخبار العالم

إسرائيل تبدأ تحصين سجن
Reuters NIR
سجن جلبوع في إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmq1

أعلنت وزارة الدفاع ومصلحة السجون في إسرائيل، اليوم الأحد، البدء في مشروع لتحصين سجن "جلبوع"، عقب حادث هروب 6 أسرى فلسطينيين منه في سبتمبر الماضي.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع ومصلحة السجون إن شعبة الهندسة والانشاءات بوزارة الدفاع ومصلحة السجون باشرتا مشروعا لتحصين السجن الذي يقع في شمال اسرائيل، بتكلفة 2.53 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن مصلحة السجون شكلت بعد عملية هروب الأسرى فريقا من الخبراء يتكون من مهندسين من قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع، وخبراء من وحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي، بدأوا في تحديد نقاط الضعف في مرافق المنشأة والبنية التحتية.

ويشمل المشروع صب الخرسانة في الزنازين وتحسين حمايتها لمنع الهروب في المستقبل، وفي الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات رسم الخرائط الهندسية في السجن، وبعد ذلك سيبدأ قسم الهندسة والبناء أعمال التحصين.

وفي 6 سبتمبر الماضي، فر ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالهم بعد عملية بحث دامت حوالي أسبوعين.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا