إسرائيل تبدأ تحصين سجن "جلبوع" بعد حادث فرار الأسرى

أعلنت وزارة الدفاع ومصلحة السجون في إسرائيل، اليوم الأحد، البدء في مشروع لتحصين سجن "جلبوع"، عقب حادث هروب 6 أسرى فلسطينيين منه في سبتمبر الماضي.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع ومصلحة السجون إن شعبة الهندسة والانشاءات بوزارة الدفاع ومصلحة السجون باشرتا مشروعا لتحصين السجن الذي يقع في شمال اسرائيل، بتكلفة 2.53 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن مصلحة السجون شكلت بعد عملية هروب الأسرى فريقا من الخبراء يتكون من مهندسين من قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع، وخبراء من وحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي، بدأوا في تحديد نقاط الضعف في مرافق المنشأة والبنية التحتية.

ويشمل المشروع صب الخرسانة في الزنازين وتحسين حمايتها لمنع الهروب في المستقبل، وفي الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات رسم الخرائط الهندسية في السجن، وبعد ذلك سيبدأ قسم الهندسة والبناء أعمال التحصين.

وفي 6 سبتمبر الماضي، فر ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالهم بعد عملية بحث دامت حوالي أسبوعين.

المصدر: وكالات