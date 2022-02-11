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زوجة "إل تشابو" قد تخرج من السجن الأمريكي قبل انقضاء مدة حكمها

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Legion-Media Lenin Nolly/ZUMA Wire/Alamy Live News
إيما كورونيل، زوجة زعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات، خواكين غوزمان "إل تشابو"
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أفادت قناة "تيليفيسا" نقلا عن السجون الأمريكية بأن إيما كورونيل زوجة خواكين غوزمان الملقب "إل تشابو" زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، قد يخلى سبيلها قبل انقضاء مدة حكمها.

وحسب القناة، فإن كورونيل قد تغادر السجن في سبتمبر 2023 أو قبل ذلك في حال شاركت في البرامج الإصلاحية.

وكانت محكمة أمريكية قد حكمت في نوفمبر 2021 على إيما كورونيل بالسجن 3 سنوات بتهم تهريب المخدرات وتبييض الأموال، ومصادرة 1.5 مليون دولار من أصولها.

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وبموجب الحكم ستكون كورونيل تحت مراقبة الأجهزة القضائية لمدة 4 سنوات بعد إطلاق سراحها.

يذكر أن خواكين غوزمان "إل تشابو" زعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات، واحدة من أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم.

وتم تسليمه للولايات المتحدة عام 2017 وحكم عليه هناك بالسجن مدى الحياة.

المصدر: قناة "تيليفيسا"

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