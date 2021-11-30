الحكم على زوجة "إمبراطور" المخدرات "إل تشابو" بالسجن 3 سنوات

حكم على إيما كورونيل إيسبورو، زوجة "إمبراطور" المخدرات "إل تشابو"، بالسجن ثلاث سنوات بعد إقرارها بالذنب في مجموعة من تهم تهريب المخدرات في وقت سابق من هذا العام.

وطلب المدعون الفيدراليون الأمريكيون حكما بالسجن لمدة أربع سنوات تليها فترة خمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة تقارب 1.5 مليون دولار، وفقا لملفات المحكمة.

وقد حكم عليها القاضي رودولف كونتريراس في المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن العاصمة بالسجن 36 شهرا، تليها 48 شهرا من الإفراج تحت الإشراف.

يذكر أن إيسبورو تزوجت من المواطن الأمريكي المكسيسي خواكين إل غوزمان المعروف بـ"إل تشابو" عام 2007. وقد أقرت في يونيو بالتآمر لتوزيع المخدرات في الولايات المتحدة، وغسيل الأموال ، وانتهاك قانون تصنيف Kingpin للمخدرات الأجنبية، والمعروف أيضًا باسم "قانون Kingpin"، للانخراط في معاملات مع شخص صنفته حكومة الولايات المتحدة على أنه "تاجر مخدرات أجنبي مهم".

واعترفت بمساعدة زوجها في إدارة "كارتل سينالوا الدولي للمخدرات" والتآمر في هروبه من السجن في عام 2015. ويقضي غوزمان البالغ من العمر 63 عاما، حكما بالسجن مدى الحياة في كولورادو بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

وتم القبض على إيسبورو في 22 فبراير في مطار دالاس الدولي في فيرجينيا، ووضعت في السجن منذ اعتقالها دون حق الإفراج مقابل كفالة في فيرجينيا.

المصدر: "الإندبندنت"