الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا

أصدرت الخارجية الأمريكية توصيات للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا نظرا "لخطر الهجوم العسكري الروسي" المزعوم.

ودعت الخارجية الأمريكية المواطنين الذين سيقررون البقاء على أراضي أوكرانيا إلى الحذر "بسبب الجريمة والاضطرابات الاجتماعية والعمليات القتالية المحتملة" في حال التصعيد.

وأضافت أن السلطات الأمريكية "لن تكون قادرة على إجلاء المواطنين في حال هجوم عسكري روسي على أي منطقة في أوكرانيا".

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واعتبرت واشنطن أن "القتال قد تبدأ في أي لحظة ودون إنذار مسبق، ما سيؤثر كثيرا على قدرات السفارة في تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك مساعدة الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أوصت أفراد عائلات موظفي السفارة الأمريكية في كييف بمغادرة أوكرانيا، وسمحت بذلك للكوادر غير الأساسية في السفارة أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا.

المصدر: تاس