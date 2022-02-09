"وول ستريت جورنال": زيلينسكي يعتبر سيناريو "الغزو الروسي" غير مرجح

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يثق بشكل عام بإمكانية تعرض بلده لـ"الغزو" من قبل جارته روسيا.

وأكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن الرئيس جو بايدن في مكالمته الهاتفية الأخيرة مع زيلينسكي حذره من "ارتفاع الخطر" الناجم عن روسيا، غير أن الرئيس الأوكراني في المقابل قال إن هذا الخطر قائم منذ عام 2014.

بدوره، أشار بايدن، وفقا لمصادر الصحيفة، إلى أن تواجد القوات الروسية في جنوب بيلاروس من شأنه أن "يغير قواعد اللعبة".

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على مواقف زيلينسكي قولهم إنه لا يزال يعتبر "الغزو الروسي" سيناريو غير مرجح، لافتين إلى أن الرئيس قلق من أن التحذيرات العلنية المتشائمة بهذا الشأن من قبل الولايات المتحدة "تخدم الجهود الروسية الرامية إلى زعزعة استقرار أوكرانيا واقتصادها".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عوائل موظفي سفارتها في كييف وطاقمها الدبلوماسي غير الأساسي استدعى استياء خاصا لدى حكومة كييف، لأنه ترك انطباعا مفاده بأن العاصمة الأوكرانية على وشك الانهيار، مثل ما حدث في العاصمة الأفغانية كابل قبل عدة أشهر.

ويتوافق هذا التقرير عموما مع التصريحات التي جاءت على لسان زيلينسكي الشهر الماضي إذ دعا الشركاء الغربيين ووسائل الإعلام إلى الكف عن تأجيج الذعر، محذرا من أن تصريحاتهم "غير المدروسة" عن الخطر الروسي تضر باقتصاد أوكرانيا.

المصدر: "وول ستريت جورنال"