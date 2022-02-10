قوات دونيتسك: نجمع معلومات استطلاعية في أراض خاضعة للقوات الأوكرانية

قال نائب قائد شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا إدوارد باسورين، إن قواته تجمع معلومات استطلاعية على الجانب الأوكراني من خط التماس.

وقال باسورين في حديث لقناة RT إن "أغلبية الناس الذين يعيشون في أراضي أوكرانيا يعارضون ما يحدث هنا، ولذلك يساعدوننا في جمع المعلومات، وليس فقط حول نقاط تمركز القوات" الأوكرانية.

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وأشار باسورين إلى نقاط التمركز المحتمل للقوات الأوكرانية على خط التماس في دونباس على الخارطة.

وفي وقت سابق تحدث باسورين عن رصد تحركات للدبابات الأوكرانية على بعد 15 كم عن مواقعها.

المصدر: RT