 
مباشر

قوات دونيتسك: نجمع معلومات استطلاعية في أراض خاضعة للقوات الأوكرانية

أخبار العالم

قوات دونيتسك: نجمع معلومات استطلاعية في أراض خاضعة للقوات الأوكرانية
Sputnik IGOR MASLOV
نائب قائد "المليشيا الشعبية" لـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد بشرق أوكرانيا، إدوارد باسورين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd5k

قال نائب قائد شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا إدوارد باسورين، إن قواته تجمع معلومات استطلاعية على الجانب الأوكراني من خط التماس.

وقال باسورين في حديث لقناة RT إن "أغلبية الناس الذين يعيشون في أراضي أوكرانيا يعارضون ما يحدث هنا، ولذلك يساعدوننا في جمع المعلومات، وليس فقط حول نقاط تمركز القوات" الأوكرانية.

إقرأ المزيد
جمهورية دونيتسك: دبابات أوكرانية تتحرك على بعد 15 كلم عن مواقعنا والوضع مرشح للتصعيد
جمهورية دونيتسك: دبابات أوكرانية تتحرك على بعد 15 كلم عن مواقعنا والوضع مرشح للتصعيد

وأشار باسورين إلى نقاط التمركز المحتمل للقوات الأوكرانية على خط التماس في دونباس على الخارطة.

وفي وقت سابق تحدث باسورين عن رصد تحركات للدبابات الأوكرانية على بعد 15 كم عن مواقعها.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا