سيناتور أمريكي: مناقشة "أم العقوبات" ضد روسيا دخلت في مأزق

صرح السيناتور الأمريكي بوب مينينديز الذي طرح على مجلس الشيوخ مشروع قانون "أم العقوبات" ضد روسيا، بأن مناقشة المشروع دخلت في مأزق.

وقال مينينديز للصحفيين يوم الخميس ردا على سؤال حول سير مناقشة العقوبات الجديدة ضد روسيا: "أعتقد أننا دخلنا في مأزق".

وأوضح أن الخلافات تدور حول فرض العقوبات الثانوية على القطاع المصرفي الروسي، والعقوبات ضد مشروع أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وأشار إلى أن العقوبات الثانوية على المصارف الروسية من شأنها أن "تكسر تحالفنا مع أوروبا".

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وأضاف أن المشرعين يفكرون في إمكانيات أخرى بهذا الشأن، لكنهم لم يتخذوا بعد قرار النظر في مشروع قانون "أخف".

يذكر أن مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بمن فيهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز، قدمت مشروع قانون حول فرض عقوبات على القيادة الروسية وقطاعات حساسة في الاقتصاد الروسي ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.

وأطلقت وسائل الإعلام على مشروع القانون "أم العقوبات" نظرا لنطاقه غير المسبوق.

المصدر: وكالات