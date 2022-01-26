الكرملين يعلق على تهديدات واشنطن بعقوبات محتملة على بوتين

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية ليست مؤلمة، لكنها مدمرة على المستوى السياسي.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الذين لا يعرفون الموضوع تماما يتحدثون عن تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات الخاصة وما إلى ذلك.. وفي الحقيقة ليس لديهم المعرفة الكافية والخبرة الكافية (حول هذا الموضوع).. في الواقع أنه وفقا لقانوننا، فقد تم حظر هذا منذ فترة طويلة على ممثلي القيادة العليا والمسؤولين (حيازة أصول في الخارج)، لذلك بالطبع إن مثل هذه الصيغة للمسألة ليست مؤلمة على الإطلاق لأي شخص يمثل الإدارة العليا".، منوها بأنها لن تكون مؤلمة "لكنها قد تكون مدمرة على المستوى السياسي".

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في وقت سابق، صرح بيسكوف، في مقابلة مع شبكة CNN ، أن العقوبات المقترحة في الولايات المتحدة ضد القيادة الروسية قد تؤدي إلى إنهاء العلاقات بين البلدين.

إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم إنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

ورد بايدن بـ"نعم" على سؤال أحد الصحفيين، يوم الثلاثاء، حول إمكانية فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس بوتين في حال "اجتياح" القوات الروسية لأوكرانيا.

وتابع بايدن في إجابته، قائلا ستكون هناك "عواقب وخيمة" في حال "الهجوم" الروسي على أوكرانيا، موضحا أن الحديث يدور "ليس فقط عن العواقب الاقتصادية والسياسية بالنسبة لروسيا، بل وعواقب ضخمة في العالم كله".

المصدر: نوفوستي، تاس