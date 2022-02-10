واشنطن تنشر قاذفات B-52H الاستراتيجية في بريطانيا

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا نشر مجموعة من قاذفاتها الاستراتيجية B-52H القادرة على حمل القنابل النووية في قاعدة "فيرفورد" ببريطانيا.

وأشارت القوات الجوية في بيان لها: "وصلت طائرات B-52H Stratofortress ومعدات الدعم وأفراد جناح القصف الخامس من قاعدة "مينوت" الجوية في نورث داكوتا إلى مطار "فيرفورد" ببريطانيا اليوم الخميس".

وأضافت: "المجموعة وصلت لأداء مهمة مخطط لها منذ فترة طويلة لقاذفات عملياتية كجزء من سلسلة منتظمة من المهام المشتركة للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية والقيادة الاستراتيجية الأمريكية".

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في وقت سابق، إن "الحلف سيكشف عن إمكانية نشر مجموعات قتالية استراتيجية في رومانيا".

وشدد على أن "القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن أفضل تجهيزا وتدريبا وأفضل إدارة مما كانت عليه عام 2014"، مشيرا إلى أن "الدول الأعضاء في الحلف تقدم الدعم لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وهذا حق لكل دولة".

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "بريطانيا والولايات المتحدة اخترعتا التهديد الروسي من أجل قتال بطولي ضده، وأن الغرب يحاول بذلك صرف الانتباه عن أزماته السياسية وإنفاق المليارات على التسلح".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"