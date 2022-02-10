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ستولتنبرغ: جيش أوكرانيا أصبح أقوى بمساعدة الناتو

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ستولتنبرغ: جيش أوكرانيا أصبح أقوى بمساعدة الناتو
Sputnik
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن جيش أوكرانيا أصبح بمساعدة الناتو أقوى في الوقت الراهن، مما كان عليه في عام 2014، وهو ما يرفع قدراته للدفاع عن البلاد في حال العدوان.

وأضاف الأمين العام، اليوم الخميس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "أصبحت القوات المسلحة وقوات الأمن في أوكرانيا أقوى بكثير اليوم مما كانت عليه في عام 2014، وهي أفضل تجهيزا وتدريبا وقياداتها باتت أفضل".

وشدد على أن بريطانيا، مثل الأعضاء الآخرين في الحلف، تدعم القوات المسلحة في أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.

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قبل ذلك، كرر ستولتنبرغ مرات عديدة القول، إن مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الناتو، والذي ينص على رد عسكري مشترك على العدوان ضد إحدى الدول، لا ينطبق على الدول الشريكة في الحلف.

المصدر: تاس

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