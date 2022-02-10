رسالة من ستولتنبرغ إلى لافروف عن الحوار حول أوكرانيا والسلاح النووي

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه بعث برسالة إلى وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف تضمنت الدعوة إلى مفاوضات جديدة حول الوضع في أوكرانيا والشفافية العسكرية.

وذكر الأمين العام، اليوم الخميس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه دعا روسيا للحوار حول تقليل المخاطر ومراقبة التسلح، بما في ذلك الأسلحة النووية.

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وأضاف ستولتنبرغ: "لقد بعثت اليوم برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقترحت فيها، إجراء حوار حول خفض التصعيد في أوكرانيا، والشفافية العسكرية وتقليل المخاطر، والحد من التسلح، بما في ذلك السياسة النووية الروسية وحلف شمال الأطلسي".

المصدر: تاس