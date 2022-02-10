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قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

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قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا
AP Vadim Ghirda
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أكدت الحكومة البولندية أن مجموعة من القوات البريطانية وصلت أراضيها، على خلفية التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا.

وذكر وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، أن الحديث يدور عن 350 عسكريا أرسلتهم المملكة المتحدة إلى بلده بناء على اتفاق توصل إليه خلال محادثاته في لندن الاثنين الماضي مع نظيره البريطاني بن والاس.

وشدد الوزير على أن نشر هذه القوات البريطانية في بولندا يأتي "تعبيرا للتضامن" ويسهم في تعزيز أمن جناح الناتو الشرقي، قائلا إن دول الحلف تتخذ موقفا "متضامنا وراسخا وثابتا ردا على السياسات العدوانية التي ينتهجها الكرملين".

ولفت بلاشاك إلى أن مستوى التواجد العسكري البريطاني في بولندا تجاوز بذلك 600 جندي.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار وصول 1.7 ألف من عناصر قوات الإنزال الأمريكية إلى بولندا، وهم من القوات الإضافية التي قررت إدارة الرئيس جو بايدن نشرها في أوروبا الشرقية على خلفية التصعيد الحالي حول أوكرانيا. 

ويتهم الغرب روسيا بالتخطيط لـ"غزو أوكرانيا"، بينما تنفي موسكو هذه الادعاءات وتحمل شركاءها الغربيين المسؤولية عن "تأجيج الهستيريا".

المصدر: RT + "تاس"

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