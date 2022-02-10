إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا للمرة الثانية

أثبتت الاختبارات إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كان أصيب بالفيروس في مارس 2020.

وقال "كلارنس هاوس"، أحد المقار السكنية الملكي في مدينة وستمنستر بالعاصمة لندن، في بيان: "أثبتت الفحوصات هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن يخضع للحجر الصحي".

وأضاف: "يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

وكان الأمير تشارلز (73 عاما) وزوجته كاميلا حضرا الليلة الماضية احتفالا للصندوق البريطاني الآسيوي في المتحف البريطاني، والتقطت صور له وهو يصافح عدة أشخاص في الحفل، بمن فيهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

Tonight The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall attended a reception to celebrate the work of the @britishasiantst, a charity founded by The Prince in 2007 to support disadvantaged communities in South Asia. pic.twitter.com/hXdTJoUsSf — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 9, 2022

المصدر: metro