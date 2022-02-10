بيسكوف: رد موسكو على جواب واشنطن بات جاهزا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الملامح الرئيسية لرد موسكو على الجواب الأمريكي بشأن المقترحات الروسية للضمانات الأمنية، باتت جاهزة.

وأشار إلى أنه سيتم إنجازه بشكل نهائي، عندما يرى الرئيس فلاديمير بوتين ذلك ضروريا.

وأضاف بيسكوف: "بالفعل باتت جاهزة الملامح الرئيسية لردنا. وأعلن الرئيس بوتين خلال المؤتمر الصحفي مؤخرا، أنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرؤية الأساسية لروسيا حول الموضوع".

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وتابع بيسكوف القول: "هناك تفهم عام، ولكن رئيس الدولة بالذات سيحدد ذلك عندما يعتبر أن ذلك بات ضروريا".

المصدر: تاس