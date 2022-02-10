زاخاروفا: لندن تستخدم موضوع أوكرانيا بسبب مشاكلها الداخلية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المشاكل الداخلية التي تعاني منها بريطانيا، تسببت بتفعيل موضوع أوكرانيا في لندن لصرف نظر الجمهور المحلي عن هذه المشاكل.

في الفترة الأخيرة، تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات شديدة قد تتسبب بفقدان منصبه بسبب فضيحة الحفلات المغلقة في المقر الحكومي في داونينغ ستريت خلال الإغلاق العام في البلاد.

وأضافت زاخاروفا: "أنا لا أشير الآن إلى وسائل الإعلام الروسية أو تقييماتنا، تتحدث عن ذلك وسائل الإعلام البريطانية، وهذه هي مناقشاتهم في البرلمان. وهنا تم تفعيل موضوع أوكرانيا، الذي يجب تركيز نظر الجمهور عليه. لقد تم ابتداع موضوع تهديد جديد يجب محاربته الآن، وإلا فسينهار العالم".

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مؤخرا، زعمت الحكومة البريطانية بأن لندن "في طليعة الجهود المبذولة للحد من عدوانية روسيا تجاه جيرانها"، وبشكل إجمالي خلال الأسبوعين الماضيين، ناقش الوزراء البريطانيون الوضع مع أكثر من ثلث دول الناتو.

المصدر: نوفوستي