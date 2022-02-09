تل أبيب تبلغ واشنطن عدم معارضتها عودة الولايات المتحدة إلى UNESCO

أبلغت الحكومة الإسرائيلية وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لن تعارض عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، بحسب مصادر لموقع "أكسيوس".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل عدة مرات في الأشهر الأخيرة عدم معارضة عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو. وأن الإدارة الأمريكية أكدت للمسؤولين الإسرائيليين أنها تريد العودة إلى المنظمة لمواجهة التأثير المتزايد للحكومة الصينية على أجندة الوكالة الأممية".

وحسب "أكسيوس" فإن "الموقف الإسرائيلي الجديد يمهد الطريق أمام الكونغرس للتصويت على تخصيص أكثر من 500 مليون دولار اللازمة لسداد ديون الولايات المتحدة إلى اليونسكو والعودة كعضو كامل العضوية".

وبعد أن أصبحت فلسطين عضوا كامل العضوية في "اليونسكو" في عام 2011 ، توقفت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عن توفير التمويل للمنظمة لأنها منعت من القيام بذلك بموجب القانون الأمريكي. وفي أكتوبر 2017، أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أنها ستنسحب من "اليونسكو" بسبب ما وصفته بالتحيز ضد إسرائيل.

المصدر: "أكسيوس"