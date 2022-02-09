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الشرطة البريطانية تدرس قرار عدم التحقيق في حفل ترفيهي بمقر رئاسة الحكومة

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الشرطة البريطانية تدرس قرار عدم التحقيق في حفل ترفيهي بمقر رئاسة الحكومة
AP
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تدرس الشرطة البريطانية قرار عدم التحقيق بمشاركة رئيس الوزراء بوريس جونسون بحفل ترفيهي أقيم في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة خلال فترة الإغلاق الشامل.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد إنها تراجع تقييمها بأن حفلة عيد الميلاد التي أقيمت يوم 15 ديسمبر 2020 "لم تستوف الحد الأدنى حتى يتم فتح تحقيق جنائي"، وذلك بعد ظهور صورة جديدة لجونسون بجانب ثلاثة من موظفي مكتبه وأمامهم زجاجة شامبانيا مفتوحة على الطاولة.

وأقيمت هذه الحفلة خلال فترة سريان إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وضمن هذه الإجراءات، طالبت الحكومة المواطنين بالامتناع عن إقامة أي تجمعات جماعية بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

المصدر: "الإندبندنت"

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