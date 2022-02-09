القضاء الأمريكي يلغي قرار الإفراج بكفالة عن مواطن روسي يتهم بسرقة 119 ألف عملة بيتكوين

أوقف القضاء الأمريكي قرارا سابقا بالإفراج عن المواطن الروسي، إيليا ليختنشتين، وزوجته، هيذر مورغان، مقابل كفالة بعد اعتقالهما بتهمة غسل عملات مسروقة لبيتكوين بمبلغ 4.5 مليار دولار.

وأصدرت محكمة في دائرة كولومبيا، اليوم الأربعاء، حكما جاء فيه: "بموجب هذا القرار... تم تعليق حكم الإفراج الصادر عن قاضي محكمة الدائرة الجنوبية لنيويورك... يوم 8 فبراير 2022 حتى نظر هذه المحكمة (التابعة لدائرة كولومبيا) في قرار الاحتجاز".

وسبق أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن احتجاز ليختينشتين وزوجته بتهمة محاولة غسل 119 ألف عملة بيتكوين تمت سرقتها من بورصة "Bitfinex" عام 2016.

وأمس الثلاثاء أصدرت محكمة الدائرة الجنوبية لنيويورك قرارا للإفراج عنهما مقابل كفالة قدرها 8 ملايين دولار.

المصدر: "نوفوستي"