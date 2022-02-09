ألمانيا تحذر من أن احتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى "مقلق"

حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية من أن احتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى "مقلق"، في وقت ازدادت فيه الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وقالت متحدثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتما مقلق".

وأضافت أن المخزونات هي حاليا عند مستوى 35 إلى 36% من قدرتها القصوى بالمقارنة مع 82% في العام الماضي.

يذكر أن رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، مانويلا شفيزيغ، كانت أكدت الحاجة إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على تشغيل خط أنابيب نقل الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" إلى ألمانيا.

وتبلغ سعة خط أنابيب غاز "السيل الشمالي-2"، الذي بات جاهزا لنقل الغاز، 55 مليار متر مكعب سنويا، وتمتد الأنابيب على طول قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تعليق إجراءات التصديق مؤقتا، حيث اعتبر المنظم الألماني أنه من الضروري إنشاء مؤسسة فرعية في ألمانيا تابعة "للسيل الشمالي-2"، والتي وفقا للقانون الأوروبي يجب أن تقدم طلبا جديدا للحصول على شهادة التسجيل، ومن ثم يمكن البدء في تشغيل المشروع.

المصدر: وكالات