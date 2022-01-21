مسؤولة ألمانية تؤكد حاجة بلادها الملحة لغاز مشروع "السيل الشمالي-2"

أكدت رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، مانويلا شفيزيغ، الحاجة إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على تشغيل خط أنابيب نقل الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" إلى ألمانيا.

ودعت شفيزيغ في حفل استقبال من قبل اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، إلى التصديق السريع على "السيل الشمالي-2"، وقالت إنه "يتعين على برلين التركيز على الحوار النقدي والتفاعل الاقتصادي مع روسيا".

وأوضحت رئيسة وزراء مكلنبورغ فوربومرن، أن إمدادات الغاز الروسي ستسمح لألمانيا بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الفحم والطاقة النووية.

وتبلغ سعة خط أنابيب غاز "السيل الشمالي-2"، الذي بات جاهزا لنقل الغاز، 55 مليار متر مكعب سنويا، وتمتد الأنابيب على طول قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تعليق إجراءات التصديق مؤقتا، حيث اعتبر المنظم الألماني أنه من الضروري إنشاء مؤسسة فرعية في ألمانيا تابعة "للسيل الشمالي-2"، والتي وفقا للقانون الأوروبي يجب أن تقدم طلبا جديدا للحصول على شهادة التسجيل، ومن ثم يمكن البدء في تشغيل المشروع.

المصدر: نوفوستي