وسائل إعلام: الناتو سيجري تدريبات عسكرية في التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا

أكدت وسائل إعلام أن حلف الناتو ينوي إجراء تدريبات عسكرية في جمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا، على خلفية "التصعيد الحالي مع روسيا".

وذكرت قناة ТА3 السلوفاكية اليوم الأربعاء أن تدريبات "الكوبالت الصامد 2022" (Steadfast Cobalt 2022) التي كان من المقرر أصلا أن تستضيفها بولندا ستجري بدلا عن ذلك في جمهورية التشيك في فبراير ومارس القادمين.

كما ستشارك سلوفاكيا هنغاريا، وفقا لبيانات القناة، في استضافة تدريبات "الأثر الطروادي" (Trojan Footprint) التي تهدف إلى زيادة قدرة الحلفاء على "تخطيط وتنفيذ وتنسيق عمليات خاصة ضد عدو ذي قدرات متساوية تقريبا".

وصادقت الحكومة السلوفاكية على ترخيص تواجد القوات الأجنبية المشاركة في التدريبات المذكورة في أراضيها ومشاركة قواتها في تدريبات ستجري في بولندا وأوكرانيا.

كما صادقت الحكومة السلوفاكية اليوم على إبرام اتفاقية للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات تتيح للجيش الأمريكي استخدام عدد من المطارات والقواعد في هذه الدولة الأوروبية مجانا.

المصدر: ТА3