سائقو شاحنات في كندا يغلقون معبرا مع الولايات المتحدة

أغلق سائقو شاحنات في كندا من المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، أكثر المعابر ازدحاما مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وسائقو الشاحنات الذين يتنقلون بين كندا والولايات المتحدة، الذين يحتجون على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في 15 يناير، أصبح عليهم بموجبه الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بدأوا بقطع حركة المرور عبر الحدود إلى أوتاوا لأول مرة في 28 يناير واستولوا تدريجيا على وسط العاصمة الكندية.

وعندما بدأت الشرطة في استعادة السيطرة، قام المتظاهرون بنقل تركيزهم إلى جسر "أمباسادور" الذي يربط بين مدينة ديترويت الأمريكية ومدينة ويندسور الكندية.

وبدأت الشاحنات في عرقلة حركة المرور في وقت متأخر من يوم الاثنين وأظهر موقع إلكتروني للحكومة الكندية أن الجسر أغلق في كلا الاتجاهين صباح اليوم الثلاثاء.

وترسل كندا 75% من صادراتها من البضائع إلى الولايات المتحدة، وتلعب الشاحنات دورا حاسما في نقل البضائع وعادة ما يمر عبر الجسر 8000 شاحنة في اليوم.

المصدر: cnbc