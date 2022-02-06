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"خروج تام عن السيطرة".. عمدة العاصمة الكندية يعلن حالة الطوارئ إثر احتجاجات سائقي الشاحنات

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AFP Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
احتجاجات كندا
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أعلن عمدة العاصمة الكندية أوتاوا، يوم الأحد، حالة الطوارئ في المدينة إثر احتجاجات سائقي الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال عمدة المدينة جيم واتسون إن "الوضع الحالي خارج عن السيطرة تماما، لأن المتظاهرين هم من يفرضون القانون"، مشيرا إلى أن عدد المتظاهرين "أكبر بكثير من عدد ضباط الشرطة لدينا".

وأضاف في حديث مع وسائل إعلام محلية: "نحن نخسر المعركة، (...) يجب أن نستعيد مدينتنا"، واصفا سلوك المحتجين، الذين يعرقلون حركة السير ويطلقون أبواق شاحناتهم بلا كلل، بـ"غير المقبول".

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال إن السلطات لن تستخدم الجيش لمواجهة احتجاجات سائقي الشاحنات في أوتاوا، في حين أعلنت شرطة كيبيك وأونتاريو أنها على أهبة الاستعداد قبل الإجراءات الجديدة المخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن سائقي الشاحنات يحتجون على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في 15 يناير، حيث أصبح من الواجب على سائقي الشاحنات الذين يتنقلون بين كندا والولايات المتحدة الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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