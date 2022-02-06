"خروج تام عن السيطرة".. عمدة العاصمة الكندية يعلن حالة الطوارئ إثر احتجاجات سائقي الشاحنات

أعلن عمدة العاصمة الكندية أوتاوا، يوم الأحد، حالة الطوارئ في المدينة إثر احتجاجات سائقي الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال عمدة المدينة جيم واتسون إن "الوضع الحالي خارج عن السيطرة تماما، لأن المتظاهرين هم من يفرضون القانون"، مشيرا إلى أن عدد المتظاهرين "أكبر بكثير من عدد ضباط الشرطة لدينا".

#TruckersConvoy2022 made its debut in Toronto🇨🇦 last night: bhangra and hockey loving Canadians united with their love for the true north, strong and free.



The added #HonkHonk makes for a great bhangra remix, don’t you think @JustinTrudeau@fordnation?pic.twitter.com/BMnPYTYtUA — Kulvinder Kaur MD (@dockaurG) February 6, 2022

وأضاف في حديث مع وسائل إعلام محلية: "نحن نخسر المعركة، (...) يجب أن نستعيد مدينتنا"، واصفا سلوك المحتجين، الذين يعرقلون حركة السير ويطلقون أبواق شاحناتهم بلا كلل، بـ"غير المقبول".

#BREAKING As of midnight tonight, police will be cutting off the fuel supply to convoy/occupation supporters. Anyone bringing gas, diesel &/or propane will be charged with “assisting an illegal activity.”



This could be a game changer.#cdnpoli#antivaxxers#Ottawapic.twitter.com/Go0fKeoGCu — Caryma Sa'd - Lawyer + Political Commentator (@CarymaRules) February 6, 2022

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال إن السلطات لن تستخدم الجيش لمواجهة احتجاجات سائقي الشاحنات في أوتاوا، في حين أعلنت شرطة كيبيك وأونتاريو أنها على أهبة الاستعداد قبل الإجراءات الجديدة المخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع.

Today’s #FreedomConvoy in Ottawa is possibly bigger than last weekend’s. GoFundMe effect? 😅 pic.twitter.com/FtDvej6AZW — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) February 5, 2022

يذكر أن سائقي الشاحنات يحتجون على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في 15 يناير، حيث أصبح من الواجب على سائقي الشاحنات الذين يتنقلون بين كندا والولايات المتحدة الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

المصدر: وكالات