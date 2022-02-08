البنتاغون: لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي يعتقد بأنه لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

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وقال كيربي في إفادة صحفية: "لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية. ما زلنا نعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للمضي قدما".

وقال كيربي إن روسيا قادرة على تخفيف التوترات "بسهولة" من خلال سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

من جهة أخرى لفت كيربي إلى أن البنتاغون لا يرى تهديدات مباشرة من روسيا ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح :"ما زلنا نشهد قوات كبيرة تستمر في تجديد القوات الروسية التي نشرها بوتين من الجنوب، في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية، بما في ذلك في بيلاروس، ولكن لا يوجد شيء يمكن توجيهه بشكل مباشر ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

ووفقا لكيربي، لاحظ البنتاغون نقل قوات روسية إضافية إلى حدود أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 3000 جندي في بولندا ورومانيا وألمانيا، وسط توترات بشأن أوكرانيا.

وتقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس.

بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا بمليارات الدولارات.

يشار إلى أن كييف والدول الغربية لجأت في الأشهر القليلة الماضية إلى إطلاق التصريحات والادعاءات عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، ومزاعم حول نية روسيا "غزو أوكرانيا"، إلا أن روسيا رفضت تلك الاتهامات مرارا، قائلة إنها تنقل قواتها داخل أراضيها وفق تقديراتها، وأنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، منوهة بأن الغرب يستخدم تلك التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي