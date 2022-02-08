أوكرانيا تجري في فبراير تدريبات عسكرية باستخدام أسلحة تركية وغربية وسط التوتر مع روسيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيك، أن بلاده ستجري في فبراير تدريبات عسكرية باستخدام منظومات أسلحة تركية وغربية الصنع.

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وقال ريزنيك، في حديث لقناة "ICTV"، الاثنين: "ستجري من 10 إلى 20 فبراير تدريبات للقوات المسلحة الأوكرانية بمشاركة طائرات مسيرة من طراز Bayraktar ومنظومات صواريخ (أمريكية الصنع) من نوع Javelin وصواريخ متنقلة موجهة مضادة للدبابات (سويدية الصنع) NLAW".

وأشار إلى أن أوكرانيا تتلقى حالي من دول كثيرة أسلحة "كانت فقط تحلم بها سابقا"، موضحا: "أجريت اليوم اتصالا هاتفيا جيدا ودافئا جدا مع وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، تحدثنا عن استمرار المساعدة سواء بالسلاح واتصالات معينة من جانبه. لذا كل شيء تحت السيطرة الآن".

وستأتي هذه التدريبات تزامنا مع مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس في أراضيها.

المصدر: وكالات