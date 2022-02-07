واشنطن تعلن أن التوصل لاتفاق نووي مع إيران أصبح "في متناول اليد"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا أصبح "في متناول اليد"، لكن يجب استكمال الاتفاق بسرعة لأن طهران "تطور قدراتها النووية".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "هناك اتفاق محتمل يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة"، مشددا على أن إحراز تقدم في المفاوضات "أمر ملحّ".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أنه بعد توقف قصير، ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) غدا 8 فبراير.

وتهدف المباحثات، التي يشارك الاتحاد الأوروبي فيها كوسيط، بين إيران من جهة وفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين من جهة أخرى لإعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق ورفع عقوباتها المفروضة على إيران بشرط التزام الأخيرة بالاتفاقية بعد أن تراجعت عنها إثر انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها في عام 2018.

المصدر: "أ ف ب" + "آكي"