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إنقاذ طبيب إيراني مختطف في أفغانستان

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إنقاذ طبيب إيراني مختطف في أفغانستان
AP
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أنقذ طبيب إيراني اختطفه مجهولون في ولاية نيمروز بأفغانستان، خلال عملية نفذتها قوات الأمن في الولاية، بحسب ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعلن مسؤولون محليون في نيمروز إطلاق سراح الطبيب الإيراني من بين أيدي الخاطفين.

وقال القائد الأمني ​​في نيمروز، إن صيدليا إيرانيا يدعى جواد قرباني أنقذ من الخطف اليوم الإثنين في عملية أمنية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 3 خاطفين في عملية إنقاذ الصيدلي الإيراني.

وازدادت في الآونة الأخيرة عمليات الاختطاف والقتل المسلح في أفغانستان. وفي أحدث عملية قتل رجل أعمال شاب برصاص الخاطفين في ولاية فارياب.

كما تم اختطاف فؤاد بيرزاد ، جراح الأعصاب والأستاذ بجامعة كابل الطبية، قبل أيام قليلة من قبل مجهولين.

المصدر: "فارس"

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