واشنطن: مستعدون لمواصلة الحوار الأمني مع موسكو ولفرض العقوبات أيضا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار مع روسيا حول الأمن، والطريق إلى الدبلوماسية مفتوح، لكنها مستعدة لفرض عقوبات أيضا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في واشنطن، اليوم الاثنين: "نحن مستعدون لمواصلة الحوار الجدي مع روسيا حول قضايا الأمن التي تثير قلقا لدى الجانبين، والطريق الدبلوماسي مفتوح".

وتابع: "وفي الوقت ذاته نحن وحلفاؤنا مستعدون للعواقب الحقيقية والملموسة في حال اختارت مواصلة العدوان".

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وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس والحلفاء على زيادة المساعدات لأوكرانيا لتعزز "قدراتها الدفاعية".

وأضاف أن الولايات المتحدة سمحت للدول الأجنبية توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، وعززت القوات في أوروبا ووضعت بعض الوحدات في حالة التأهب.

وأكد أن واشنطن وكييف متفقتان على أن الحل سيكون عبر اتفاقيات مينسك، مضيفا أن أوكرانيا ستكون مستعدة للتوجه إلى منح دونباس صفة خاصة في حال تمت تسوية مسألة تتابع الخطوات لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

المصدر: وكالات