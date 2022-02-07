السلطات الإسرائيلية تفرج عن عاملة إغاثة إسبانية اعتقلتها بتهمة "دعم منظمة فلسطينية"

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّها أفرجت عن عاملة الإغاثة الإسبانية، خوانا رشماوي، التي اعتقلتها سلطات إسرائيل بتهمة تمويل "منظمة فلسطينية محظورة".

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، في حديث لوكالة "فرانس برس" إن رشماوي "غادرت السجن" بعد حصولها على إفراج مبكر.

وأوقفت رشماوي في أبريل وحكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية في نوفمبر بالسجن لمدة 13 شهرا بعدما إدانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تحملها إسرائيل المسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين.

المصدر: "فرانس برس"