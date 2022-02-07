CNN: كتاب "صور ترامب" يحقق له أرباحا بالملايين

حقق كتاب الصور الذي نشره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل بضعة أشهر أرباحا له وصلت إلى ملايين الدولارات، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وبحسب الشبكة فإن صفقة كتاب "Our Journey Together، رحلتنا معا"، الذي يحتوي على صور لترامب خلال فترة رئاسته والذي تم بيعه مقابل 75 دولارا أمريكيا ومقابل 230 دولارا (النسخة التي تحتوي على توقيع ترامب)، حققت 20 مليون دولار في أقل من شهرين منذ طرحه للبيع في أواخر نوفمبر.

وقالت مصادر للشبكة إن جزءا من شعبية الكتاب بين جمهور ترامب هو التسميات التوضيحية تحت الصور والتي كتبها بنفسه.

President Trump’s newest book. Our Journey Together, now available for preorder at https://t.co/D1SKSfYO53pic.twitter.com/waBshLOMgP — Sergio Gor (@SergioGor) November 23, 2021

وقال سيرجيو غور، الناشط الجمهوري الذي أسس دار نشر Winning Team Publishing، إنه تم طبع 200 ألف نسخة أولية، مشيرا إلى أن "الفكرة وراء الكتاب بسيطة.. قاعدة المعجبين بترامب كانت متعطشة لمعرفة المزيد، لذا أعطيناهم ما يريدونه".

وأضاف: "ما كشف عنه ترامب في الكتاب ليس تحليلا عميقا لوقته في البيت الأبيض، بل هي تفسيراته غير المحررة للأحداث أو الأشخاص".

Wow! What an honor to be on page 222 in President Trump's "Our Journey Together" coffee-table, picture book. pic.twitter.com/nfIF0YYL0s — Diamond and Silk® (@DiamondandSilk) December 24, 2021

المصدر: CNN