الولايات المتحدة.. إنقاذ 10 مهاجرين كوبيين من الغرق قبالة سواحل فلوريدا

أنقذ خفر السواحل الأمريكي، عشرة مهاجرين كوبيين كانوا على متن سفينة غارقة، قبالة سواحل فلوريدا.

إقرأ المزيد

وقال خفر السواحل، إن طاقم من خفر السواحل رصد المهاجرين لأول مرة على بعد حوالي 40 ميلا من كي لارجو.

وأوضح النقيب شون كوتش، الضابط المسؤول في Air Station Miami، أن المهاجرين لم تكن لديهم سترات نجاة أو معدات أمان على متن السفينة.

وأضاف: "لو لم يعثر عليهم الطاقم الجوي في الدورية، لما نجا هؤلاء الأشخاص خلال الليل".

وقال خفر السواحل إن ستة مهاجرين أعيدوا إلى كوبا وتم إجلاء أربعة آخرين إلى فلوريدا لتلقي العلاج، لافتا إلى أنه يشتبه في أن الحادث جزء من مشروع لتهريب البشر.

المصدر: CNN