وزيرة الخارجية البريطانية: لندن لا تثق بتصريحات روسيا حول عدم تخطيطها لغزو أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس اليوم الأحد أن لندن لا تثق بتصريحات روسيا حول عدم وجود خطط لديها لغزو أوكرانيا.

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وكتبت تراس على صفحتها على "تويتر": خطوات الروس تدل على أن ادعاءاتهم حول عدم وجود خطط لديهم لغزو أوكرانيا كاذبة. نتفق مع حلفائنا حول موضوع دعم أوكرانيا واستعدادنا لرفع الثمن الذي سوف تدفعه روسيا في حال قيامها بخطوات لاحقة".

كما وصفت الوزيرة "المحاولات الروسية لتفجير أوكرانيا وتهديدها" بالبديهية، دون أن تقدم أي أدلة تدعم صحة أقوالها.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال سابقا إن المزاعم حول إمكانية اعتداء روسيا على أوكرانيا فارغة ولا أساس لها ولا تخدم سوى تصعيد التوتر.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تمثل تهديدا على أحد، مع أنه لم يستبعد وقوع استفزازات هدفها إعطاء صورة من المصداقية لهذه الادعاءات، محذرا من أن محاولات كييف لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بقوة السلاح ستكون لها عواقب وخيمة.

المصدر: "تاس"