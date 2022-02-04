لندن: التصريحات الأمريكية عن خطط موسكو افتعال ذريعة لغزو أوكرانيا دليل صادم على العدوان الروسي

وصفت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس زعم الولايات المتحدة بامتلاكها معطيات حول تخطيط روسيا لفبركة هجوم زائف عليها كذريعة لغزو أوكرانيا بأنه "دليل صامد على العدوان الروسي".

وذكرت تراس في بيان أصدرته تعقيبا على التصريحات التي جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الخميس: "إنها تمثل دليلا واضحا وصادما على عدوان روسيا غير المبرر وأنشطتها خلف الكواليس الرامية إلى زعزعة استقرار أوكرانيا".

وتابعت أن "هذه النية العدوانية تجاه دولة ديمقراطية ذات سيادة تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، وندينها بأشد عبارات ممكنة".

وتعهدت تراس بأن المملكة المتحدة وحلفاءها سيواصلون "الكشف عن الحيل والدعاية الروسية"، مشددة على أن غياب أي طريق أمام موسكو سوى "خفض التصعيد والتخلي عن خططها واتباع مسار دبلوماسي".

My statement in response to US intelligence that Russia plans to fabricate an attack to justify military action against Ukraine 👇 pic.twitter.com/2JHEKzEmNP — Liz Truss (@trussliz) February 3, 2022

وزعم برايس أمس أثناء موجز صحفي بأن الولايات المتحدة "تملك معطيات مفادها أن روسيا تخطط لتنظيم تمثيلية على شكل هجوم زائف من قبل القوات الأوكرانية أو استخباراتها بغية استغلالها كذريعة للتدخل في أوكرانيا".

وقال المتحدث إن مصدر هذه الادعاءات "معلومات استخباراتية تم رفع السرية عنها"، لكن رفض التوضيح بشأن كيف يمكن الاطلاع عليها.

ونفت الخارجية الروسية صحة هذه المزاعم، داعية دول الغرب إلى "الكف عن تأجيج الهستيريا بنشر هذه التصريحات الباطلة".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا حلفاء بلده الغربيين مؤخرا إلى "الكف عن نشر الذعر" بتصريحاتهم عن خطط روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا، محذرا من أن "التصريحات غير المدروسة تضر باقتصاد" بلده.

المصدر: RT