الخارجية الأمريكية ترفض الكشف عن أي أدلة بشأن "فبركة" روسيا لذريعة لاجتياح أوكرانيا

رفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الكشف عن أي أدلة أو تفاصيل بشأن "تحضيرات" مزعومة لدى روسيا لفبركة ذريعة تؤدي لتدخلها عسكريا في أوكرانيا.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "نستطيع القول إن لدى الولايات المتحدة معلومات حول أن روسيا تخطط لتنظيم تمثيلية على شكل هجوم زائف للقوات الأوكرانية أو استخباراتها كذريعة للتوغل اللاحق في أوكرانيا".

وأضاف أن "أحد السيناريوهات المحتملة يشمل فبركة فيديو دعائي".

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وفي معرض رده على سؤال حول مصدر تلك المعلومات، قال برايس إن مصدرها "معلومات استخباراتية تم رفع السرية عنها"، ورفض التوضيح بشأن كيف يمكن الاطلاع عليها.

وأضاف: "أنا لن أكشف عما هو متوفر لدينا"، ردا على طلب تقديم أي دليل محدد.

يذكر أن روسيا قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير لشن "هجوم" على أوكرانيا.

المصدر: "تاس"