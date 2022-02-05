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وزير الصحة التركي يكشف عن الحالة الصحية لأردوغان وعقيلته

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وزير الصحة التركي يكشف عن الحالة الصحية لأردوغان وعقيلته
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة
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كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته وفيما إذا كان قادران على متابعة أعمالهما، بعد إعلان أردوغان إصابته وعقيلته اليوم السبت بفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": إن "صحة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان اللذين أصيبا بمتحور "أوميكرون" جيدة بما يسمح لهمها في متابعة أعمالهما".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ لدينا أعراض مرض خفيفة، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع: "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا من المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

المصدر: RT

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