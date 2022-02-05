قتيل و4 جرحى جراء إطلاق نار في مقهى للشيشة بولاية فرجينيا الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية فرجينيا الأمريكية، أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون خلال إطلاق نار في صالة لتدخين الأرجيلة "الشيشة" بالولاية.

وأفادت إدارة شرطة بلاكسبرغ، بأن الشرطة استجابت لبلاغات إطلاق النار على "ميلودي هوكا لاونج"، وسط مدينة بلاكسبرغ الجمعة قبل منتصف الليل بقليل.

ولم تحدد الشرطة هوية المتوفي أو أي من المصابين في إطلاق النار، وقالت السلطات إنهم نقلوا إلى المستشفيات المحلية لكن حالتهم الصحية غير معروفة.

ولم يتسن الحصول على أي معلومات إضافية، بما في ذلك تفاصيل عن المشتبه بهم المحتملين أو الدافع.

المصدر: "أسوشيتد برس"