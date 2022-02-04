شي جين بينغ خلال لقاء بوتين: الخيار الاستراتيجي للصين وروسيا في الساحة الدولية لا يتزعزع

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن "الخيار الاستراتيجي" لبلاده وروسيا لصالح التعاون من أجل ضمان العدل والمساواة في الحقوق في الساحة الدولية، أمر لا يتزعزع.

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وقال شي جين بينغ، خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يزور بكين لمتابعة مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية: "في ظروف الأوضاع الدولية المتغيرة بسرعة تقوم الصين وروسيا بشكل حاسم ودون أي تردد بتعميق التعاون الاستراتيجي وحماية المساواة في الحقوق والعدل في الساحة الدولية، كتفا إلى كتف".

وأضاف الرئيس الصيني: "إنه خيار استراتيجي له تأثير عميق طويل الأمد على كلا بلدينا، بل على العالم بأسره. وهو سيظل أمرا لا يتزعزع مستقبلا، مثلما كان ذلك سابقا".

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة الاستمرار في الاتصالات الوثيقة على المستوى الأعلى بين الصين وروسيا، من أجل حماية مصالحهما الوطنية وسيادتهما وضمان أمن البلدين.

وأوضح شي جين بينغ: "من الضروري اتخاذ إجراءات مشتركة من أجل التصدي للتدخلات الخارجية والتهديدات للأمن الإقليمي بشكل فعال".

المصدر: وكالات