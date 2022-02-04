الأمم المتحدة تحذر من عاصفة مرتقبة في مدغشقر

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن إعصارا مرتقبا قد يؤثر على ما يقرب من 600 ألف شخص، في مدغشقر، بعد أسبوع واحد فقط من عاصفة تركت آثارا مدمرة في هذه البلاد.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس ليرك، للصحفيين في جنيف: "نتوقع تأثيرا كبيرا في مدغشقر جراء العاصفة "باتسيراي" المرتقبة، بما في ذلك المناطق التي لا تزال تتعافى من العاصفة الاستوائية "آنا" في أواخر يناير الماضي".

ومن المتوقع أن يصل إعصار "باتسيراي" إلى اليابسة على الساحل الشرقي لمدغشقر صباح الغد ، بعد مروره عبر موريشيوس.

وأوضح أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تعمل على تكثيف استعدادها، ووضع طائرات الإنقاذ في وضع الاستعداد وتخزين المزيد من الإمدادات الإنسانية.

هذا، وتأثر ما لا يقل عن 131000 شخص من الإعصار "آنا" الذي ضرب مدغشقر الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 71 ألف شخص نزحوا بسبب تلك العاصفة في مدغشقر، محذرة من أن الكثيرين منهم يخاطرون بالتأثر مرة أخرى عندما سيضرب باتسيراي.

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO) من اقتراب الإعصار من المخاطرة بتكثيفه من فئة 3 إلى عاصفة من الفئة 4، ووصف الخبراء ذلك بأنه "خطير للغاية".

المصدر: AFP