حصيلة ضحايا غرق قارب في مدغشقر تتخطى 60 قتيلا وأكثر من 20 مفقودا
Globallookpress /imageBROKER.com/ Torsten Antoniewski
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أعلنت سلطات مدغشقر أن حصيلة ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل البلاد تجاوزت 60 قتيلا، بينما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.
وأكدت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر (APMF) اليوم الأربعاء أن 64 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الحادث الذي وقع قبالة السواحل الشمالية الشرقية من البلاد، بينما لا يزال البحث مستمرا عن 24 راكبا مفقودا في القارب المنكوب.
وأشارت الوكالة إلى إنقاذ 50 شخصا بعد الحادث الذي تعرض له ليلة الاثنين الماضي قارب خشبي لم تكن لديه رخصة ضرورية لنقل الركاب، وكان على متنه 138 شخصا.
المصدر: "رويترز"
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