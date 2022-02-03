الدفاع التركية تعلن "تحييد 43 إرهابيا" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد "43 إرهابيا" من "حزب العمال الكردستاني" في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن "القوات المسلحة التركية ردت بالمثل على إطلاق التنظيم النار باتجاه منطقتي عمليتي "نبع السلام"، و"درع الفرات"".

وأردفت أن "الجيش التركي تمكن من تحييد 34 إرهابيا في منطقة "درع الفرات" و9 في منطقة "نبع السلام"".

وأطلق الجيش التركي بالتحالف مع فصائل المعارضة السورية المسلحة في أكتوبر 2019 عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، "لتطهيرها من مسلحي حزب العمال الكردستاني و"داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلق الجيش العملية خلال الشهر ذاته بعد توصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين والمسلحين من المنطقة.

المصدر: "الأناضول"