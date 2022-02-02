الدفاع التركية تصدر بيانا حول تنفيذ عملية "نسر الشتاء" في سوريا والعراق

نفذت القوات التركية، عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد "الإرهابيين" في شمالي العراق وسوريا.

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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن "العملية تهدف إلى "تحييد إرهابيي "بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك" وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود".

وأضافت: "تم تنفيذ عملية نسر الشتاء الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".

وأشارت إلى "استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى مقرات القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للإرهابيين، خلال العملية".

وأكدت عودة الطائرات التي شاركت في العملية بأمان إلى قواعدها، مشددة على "مواصلة العمليات حتى تحييد آخر إرهابي".

المصدر: الأناضول