تركيا: ارتفاع عدد المهاجرين الذين توفوا جراء البرد عند حدود اليونان إلى 19 قتيلا
AP Darko Bandic
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ذكرت السلطات التركية أن عدد المهاجرين الذين تم العثور على جثثهم في منطقة حدودية مع اليونان، وهم توفوا جراء البرد، بلغ 19 شخصا.
وأكد مكتب حاكم محافظة أدرنة في شمال غرب تركيا، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، العثور على جثث سبعة مهاجرين آخرين خلال عملية البحث والإنقاذ الجارية قرب مدينة إيبسالا الحدودية، بالإضافة إلى 12 مهاجرا أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو وفاتهم أمس.
وحملت السلطات التركية أثينا المسؤولية عن الحادث المأساوي، متهمة حرس الحدود اليوناني بالتصدي لمجمعة من المهاجرين لدى محاولتهم عبور الحدود وتجريدهم من الملابس والأحذية وإبعادهم.
المصدر: RT
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