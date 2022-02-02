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تجمدوا من البرد.. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان وتحمل أثينا المسؤولية

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تجمدوا من البرد.. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان وتحمل أثينا المسؤولية
AP Emrah Gurel
برج مراقبة عند حدود اليونان مع تركيا
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حملت تركيا السلطات اليونانية المسؤولية عن وفاة 12 مهاجرا جراء البرد عند الحدود بين الدولتين.

واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، حرس الحدود اليوناني بالتصدي لـ22 مهاجرا حاولوا عبور الحدود وتجريدهم من الملابس والأحذية وإبعادهم، مشيرا إلى أن 12 من هؤلاء توفوا جراء البرد.

وشدد صويلو على أن الاتحاد الأوروبي "لا يملك حلولا وضعيفا وليس لديه أي مشاعر إنسانية"، مضيفا أن عناصر حرس الحدود اليوناني "يكافحون الضحايا ويتسامحون من جانب آخر مع تنظيم (الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله) غولن".

ونشر صويلو على حسابه في "تويتر" صورا أعلنت السلطات التركية أنها التقطت قرب مدينة إيبسالا الحدودية في غرب البلاد.

المصدر: RT

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