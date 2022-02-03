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برلماني إيراني: روسيا دعمت إيران بشكل جيد في المباحثات بفيينا وتتابع إلغاء العقوبات

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برلماني إيراني: روسيا دعمت إيران بشكل جيد في المباحثات بفيينا وتتابع إلغاء العقوبات
Sputnik
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن روسيا دعمت إيران في المباحثات بفيينا، وهي تتابع إلغاء العقوبات ضد طهران.

وأضاف مشكيني في تصريح، أن "موسكو واكبت مواقف طهران ودعمتها بشكل جيد جدا خلال هذه الجولة من المباحثات، وتلعب دور الوسيط لرفع العقوبات، وتؤديه ببراعة أينما تطلب الأمر، هذا الدعم لا يقارن بما تلقيناه من روسيا في الجولات السابقة".

وتابع: "تعاوننا مع روسيا في الملفات السياسية والأمنية ولا سيما قضية سوريا كان جيدا".

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "نعمل على مناقشة تفاصيل معاهدة التعاون بين البلدين".

وأشار إلى أن "علاقاتنا مع الشرق أو أي بلد لا تأتي على حساب علاقاتنا مع الدول الأخرى، ولا تنفي ضرورة هذه العلاقات".

المصدر: RT

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