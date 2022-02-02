 
مباشر

بايدن: نشر القوات يتماشى مع ما أكدته لبوتين

أخبار العالم

بايدن: نشر القوات يتماشى مع ما أكدته لبوتين
AFP
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb7i

نقلت إعلامية أمريكية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن "قرار نشر قوات أمريكية في شرق أوروبا يتماشى مع ما أطلع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ البداية".

وكتبت كاثلين كولينز الصحفية في "سي إن إن" على "تويتر": "أخبرني بايدن أن قراره إرسال قوات إضافية يتوافق تماما مع ما قاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ البداية".

وأضافت: "بايدن أشار إلى أنه بينما يتصرف بوتين بقوة، سندعم حلفاءنا في حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، ونبين لهم أننا معهم وأن المادة 5 للدفاع المشترك التزام مقدس".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا، كما أوضح "البنتاغون"، أنه سيتم إرسال حوالي 1000 جندي إلى رومانيا من ألمانيا، ونقل حوالي 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا