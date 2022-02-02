بايدن: نشر القوات يتماشى مع ما أكدته لبوتين

نقلت إعلامية أمريكية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن "قرار نشر قوات أمريكية في شرق أوروبا يتماشى مع ما أطلع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ البداية".

وكتبت كاثلين كولينز الصحفية في "سي إن إن" على "تويتر": "أخبرني بايدن أن قراره إرسال قوات إضافية يتوافق تماما مع ما قاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ البداية".

وأضافت: "بايدن أشار إلى أنه بينما يتصرف بوتين بقوة، سندعم حلفاءنا في حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، ونبين لهم أننا معهم وأن المادة 5 للدفاع المشترك التزام مقدس".

Biden tells me his decision to deploy troops is “totally consistent” w/ what he’s told Putin since the beginning. “As long as he’s acting aggressively, we are going to make sure we reassure our NATO allies in Eastern Europe that we’re there and Article 5 is a sacred obligation.” — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 2, 2022

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا، كما أوضح "البنتاغون"، أنه سيتم إرسال حوالي 1000 جندي إلى رومانيا من ألمانيا، ونقل حوالي 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"