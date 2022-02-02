الأرجنتين.. وفاة 7 أشخاص بكوكايين مغشوش

توفي سبعة أشخاص وأدخل 12 آخرون إلى مستشفيات مختلفة في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس، إثر تعاطيهم كوكايينا مغشوشا.

وحسب المعلومات، فإن جميع المتوفين رجال تتراوح أعمارهم بين 33 و45 عاما، كما أن هناك ما لا يقل عن 11 شخصا في حالة تسمم حاد.

ووفقا للأقارب والمصابين، فقد اشتروا الكوكايين المغشوش من نفس المكان، وهو مستوطنة غير مستقرة تسمى بويرتا 8 في كامبو دي مايو بحوض نهر ريكونكيستا في مقاطعة بوينس آيرس.

وقالت الشرطة إنه "حتى الآن تم تأكيد 7 وفيات وعشرات حالات الاستشفاء جميعها في حالة حرجة بسبب استهلاك مادة يتم تسويقها على أنها كوكايين".

المصدر: american post