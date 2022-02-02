العثور على 1.3 طن من الكوكايين على شاطئ في الأوروغواي

أعلنت شرطة الأوروغواي العثور على 1.3 طن من الكوكايين على شاطئ بالقرب من منتجع سان أنطونيو جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة "إل أوبسرفادور" الأوروغوايانية عن الشرطة المحلية قولها إنها عثرت على قارب منقلب على الشاطئ، كان بالقرب منه 40 شنطة بالكوكايين بوزن نحو طن واحد.

Sucedió en el balneario Rocha, Uruguay. La Armada Nacional uruguaya encontró el insólito cargamento de más de una tonelada de cocaína oculta en un bote abandonado. pic.twitter.com/hwQXJRS87y — BairesNews (@baires_news) February 2, 2022

وفي وقت لاحق تم العثور على 15 كيسا آخر بالمخدرات في المكان ذاته، و12 كغم من الكوكايين في منزل بالقرب منه.

وقالت الشرطة إنها لم تتمكن بعد من تحديد صاحب القارب الذي تم العثور على المخدرات بالقرب منه.

المصدر: صحيفة "إل أوبسرفادور"