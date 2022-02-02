 
مباشر

العثور على 1.3 طن من الكوكايين على شاطئ في الأوروغواي

أخبار العالم

العثور على 1.3 طن من الكوكايين على شاطئ في الأوروغواي
Globallookpress Martina Katz
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb7f

أعلنت شرطة الأوروغواي العثور على 1.3 طن من الكوكايين على شاطئ بالقرب من منتجع سان أنطونيو جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة "إل أوبسرفادور" الأوروغوايانية عن الشرطة المحلية قولها إنها عثرت على قارب منقلب على الشاطئ، كان بالقرب منه 40 شنطة بالكوكايين بوزن نحو طن واحد.

وفي وقت لاحق تم العثور على 15 كيسا آخر بالمخدرات في المكان ذاته، و12 كغم من الكوكايين في منزل بالقرب منه.

وقالت الشرطة إنها لم تتمكن بعد من تحديد صاحب القارب الذي تم العثور على المخدرات بالقرب منه.

المصدر: صحيفة "إل أوبسرفادور"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا